Одна таблетка заменит мешок навоза - мощная подкормка для любого комнатного растения, не узнаете

Существует безопасный способ, чтобы подкормить любые домашние растения в осенний и зимний периоды. Средство дешевое, продается в любой аптеке, не содержит в своем составе токсичные вещества и минеральные удобрения.

За счет этой подкормки цветы становятся устойчивыми к неблагоприятным условиям, меньше болеют и раньше зацветают, а листья всегда - зеленые и здоровые.

И речь идет о глюкозе. Учеными доказано, что именно это средство способно компенсировать растениям нехватку света в холодное время года. Эффект будет лучше, чем от мешка навоза.

Для приготовления раствора одну таблетку глюкозы надо измельчить и растворить в одном литре теплой воды. Хорошо перемешайте и опрыскивайте листья.

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