Какой навоз самый лучший — миллиарды полезных элементов и быстро разлагается

Навоз — ценнейшее органическое удобрение, незаменимое при выращивании как плодово-ягодных культур, так и овощных. Но не все садоводы понимают, от каких животных удобрение лучше и как правильно его применять для получения богатого урожая.

Самым питательным агрономы называют птичий помет. У него самая высокая скорость разложения, поэтому в короткий срок растения начинают использовать находящиеся в нем элементы питания.

Но проблема в том, что не каждый дачник себе может позволить такое удобрение — оно дорогое, его сложно собирать в большом количестве. Поэтому для улучшения почвы его используют редко.

Экономически выгоднее птичий помет готовить для жидких подкормок.

Коровий и конский навозы содержат одинаковое количество полезных элементов. Эта подкормка тоже эффективна, но не настолько, как птичий помет.

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