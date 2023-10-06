Любая рассада становится толстенькой и коренастой — уникальная подкормка под корень

Существуют два рецепта подкормки для любой рассады, которые помогут растениям пойти в рост и цветение. Подойдут как для томатов и огурцов, так для перцев и других растений, даже цветов.

Удобрение делает рассаду толстой и коренастой, а также защищает от болезней и вредителей.

Разведите одну чайную ложку корицы в одном литре теплой воды. Размешайте раствор, и надо, чтобы он настоялся два дня. Далее подкормку процедите и опрыскайте растения.

Вторая подкормка — органическая и питательная — принесет вам богатый урожай.

Поместите в кастрюлю очистки от пяти картофелин, залейте двумя литрами воды и варите 20 минут.

После этого раствор остудите, процедите и поливайте рассаду под корень.

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