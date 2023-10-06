Переносят холод и заваливают урожаем: популярные сорта томатов — мечта всех дачников

Томаты можно сажать как в открытом грунте, так и в теплицах. Все это зависит от сорта. Есть популярные виды помидоров, за семенами которых дачники гоняются уже сейчас. Огородники называют их мечтой.

Один из самых популярных — «Бычье сердце». Это розовые мясистые томаты, которые отличаются нереально сладким вкусом.

«Черри капли» — сладкие небольшие помидорки, которые идеально выращивать для консервирования и свежего употребления.

«Хоумстэд» — американские томаты, имеют густую листву, вырастают до двух метров. Плоды ароматные, сладкие, немного отдают кислинкой, по весу достигают 800 грамм. Стойки к жаре и высокой влажности.

«Марманде» — французский сорт, который отлично переносит прохладную погоду. Идеально подходит для выращивания в открытом грунте.

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