Чем обработать почву осенью, чтобы избавиться от вредителей и болезней за один раз - стоит 40 рублей

Осенью после сбора урожая почву надо подлечить от всех вредителей и болезней. И существует препарат, который может разом избавить от всех проблем. Называется «Триходермин», в садовых магазинах и маркетплейсах стоит от 40 рублей.

Это порошок, который продается в пачках по 30 грамм. Все это количество разводится в 10 литрах воды и можно поливать как растения, так и грунт.

Сам грибок триходермы является паразитом для болезнетворных бактерий. При попадании в землю он начинает размножаться и выделяет определенные антибиотики, которые помогают разлагаться органическим веществам на неорганические. Вследствие чего в грунт выделяются калий, азот, кальций и другие элементы.

У растений с помощью «Триходермина» укрепляется иммунитет.

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