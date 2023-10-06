Новый год близко: эксперт спрогнозировал скорое подорожание черной икры и осетровых рыб

В России снова подорожает черная икра, и это косвенно связано западными с санкциями. Вот как комментирует ситуацию глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

«Мы видим определенный рост цен на черную икру и рыбу осетровых видов, - цитирует эксперта ТАСС. - По щучьей икре скачок цен к Новому году точно будет. По черной икре тоже прогнозируется рост цен, вызванный прежде всего удорожанием кормов для рыб». «Здорово, что предпринимаются усилия по созданию новых кормовых заводов в России на замену ушедшим с рынка европейским производителям, но то, что корма растут в цене, это очевидно».

По словам Маркина, повышению цен на рыбные деликатесы способствует ежегодное снижение количества дойных и забойных рыб осетровых пород в аквакультурных предприятиях Астраханской области.

В некоторых местных рыбоводных хозяйствах снижение количества дойной икры, которое наблюдалось ранее, было вызвано резкими погодными перепадами. Но сейчас главная причина повышения цен – рост затрат на корма.