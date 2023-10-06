Новый год близко: эксперт спрогнозировал скорое подорожание черной икры и осетровых рыб

В России снова подорожает черная икра, и это косвенно связано западными с санкциями. Вот как комментирует ситуацию глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.
«Мы видим определенный рост цен на черную икру и рыбу осетровых видов, - цитирует эксперта ТАСС. - По щучьей икре скачок цен к Новому году точно будет. По черной икре тоже прогнозируется рост цен, вызванный прежде всего удорожанием кормов для рыб».
«Здорово, что предпринимаются усилия по созданию новых кормовых заводов в России на замену ушедшим с рынка европейским производителям, но то, что корма растут в цене, это очевидно».
По словам Маркина, повышению цен на рыбные деликатесы способствует ежегодное снижение количества дойных и забойных рыб осетровых пород в аквакультурных предприятиях Астраханской области.
В некоторых местных рыбоводных хозяйствах снижение количества дойной икры, которое наблюдалось ранее, было вызвано резкими погодными перепадами. Но сейчас главная причина повышения цен – рост затрат на корма.
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Эксперт уточнил, что сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 30 до 45 тысяч рублей за килограмм готовой продукции. Что, в среднем, на 5 тысяч дороже, чем в прошлом году. Цены на рыбу осетровых пород варьируются от 1 до 3 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида (осетр, белуга, стерлядь и так далее) и способа разделки, а также качества. Эти деликатесы подорожали примерно на 500 рублей в сравнении с прошлым годом.