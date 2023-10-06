Лучший бюджетный дезодорант — защищает от пота 24 часа: натуральный, без солей алюминия

Какой дезодорант из большого обилия представленной на отечественном рынке уходовой косметики выбрать — актуальным рейтингом поделились эксперты «МаркиКачества». Они провели свое независимое исследование, назвав лучший продукт в этом сегменте.

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На первом месте натуральный дезодорант DeoNat Aloe (4,80 балла). Согласно отзывам, это средство обеспечивает защиту от пота и неприятного запаха от 12 до 24 часов. Средняя цена: 420 рублей. В составе экстракт алоэ вера. Это женский дезодорант без солей алюминия. Выпускается в форме кристалла (изготовлен из минеральных солей природного происхождения). Из достоинств этого дезодоранта: он не пересушивает кожу, не закупоривает поры и не пачкает одежду при умеренном потоотделении.

На втором месте дезодорант Levrana Citrus Freshness (4,72 балла). Средняя стоимость: 380 рублей. Недорогой и с безопасным составом, не блокирующим потоотделение.

На третьем месте дезодорант Retrieve (4,67 балла). Средняя цена: 1320 рублей. В составе: масло ши, масло кокоса, эфирное масло иланг-иланга и чайного дерева.

По материалам markakachestva