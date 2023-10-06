1 ложка профессионального удобрения для всех комнатных цветов — мясистые шапки пойдут отовсюду

Кальций — важный элемент для всех домашних растений, а также для садово-огородных культур. Он нужен для успешного формирования коревой системы, укрепляет стенки клеток и делает растения более стойкими к вредителям и болезням.

Кроме того, кальций способен сделать цвет листьев яркими и насыщенными, а цветение — пышным.

Жизнедеятельный элемент можно дать растениям при помощи профессионального препарата. И речь идет об удобрении «Брексил кальция». В одном литре воды нужно развести одну столовую ложку подкормки, размешать.

Обработку надо делать с помощью опрыскивания в утреннее или вечернее время. Повторяйте процедуру один раз в неделю в течение месяца.

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