Берите только этот растворимый кофе — семь лучших марок: долгое послевкусие, за 600 рублей

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Возглавляет список марка кофе Gevalia original. Напиток имеет долгий вкус, сильный аромат, идеальное сочетание цены и вкуса. Средняя цена: 599 рублей. Это натуральный и сбалансированный кофе с насыщенным вкусом, который сложно отличить от напитка из кофемашины. Имеет долгое послевкусие, бодрящий аромат. После заваривания образуется легкая пенка.

В топе качественного растворимого кофе также можно выделить следующие марки:

Bushido Kodo — отменный растворимый кофе с добавлением молотого. Он близок к натуральному — терпкий аромат, насыщенный вкус, нет горечи и кислоты, хорошая крепость. Средняя цена: 550 рублей.

Carte Noire Original — средняя обжарка раскрывает аромат, но не дает сильной горечи. Средняя цена: 900 рублей.

Egoiste Velvet — мягкий, нежный, с нотками молочного шоколада. Средняя цена: 558 рублей.

Cafe Esmeralda — выращенный в Колумбии этот кофе имеет гармоничный вкус и насыщенный аромат. Средняя цена: 727 рублей.

Nescafe Gold Origins Sumatra — мягкий вкус без горечи и кислоты сочетается с бодрящими свойствами. Средняя цена: 390 рублей.

Lavazza Prontissimo Classico — при заваривании получается легкая пенка, а в послевкусии остаются нотки карамели. Средняя цена: 790 рублей.

По материалам markakachestva