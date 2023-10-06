До конца года это неизбежно: вот что будет с долларом, раскрыл финансист Дроздов

Очередное дежавю произошло с курсом валют в первый четверг октября. Доллар превысил трехзначную отметку, евро перевалил за 105 рублей.
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Отечественная денежная единица снова ослабла, и причин эксперты видят несколько: это и окончание налогового периода, и маленькие объемы продаж валютной выручки нашими экспортерами, и низкий приток иностранных денег на внутренний рынок при высоком спросе на них.
Внешние факторы тоже влияют, такие, как укрепление доллара на глобальном рынке и снижение цен на нефть.
Однако, признаков паники вокруг не наблюдается. Аналитик Сергей Дроздов объяснил, почему.
«Похоже, ситуация с рублем устраивает всех: в отношении дозволенных государством нижней и верхней границ курса - 92,5 и 102 за доллар – сложился определенный консенсус между ведомствами», - имеет в виду власти эксперт.
Между тем, Дроздов считает, что ослабление рубля продолжится, и в конце года мы увидим уже другие цифры, вероятно, рекордные за последние годы.
«Лишившись поддержки от конвертации экспортерами валютной выручки для покрытия местных обязательств, российская валюта вновь показала нисходящий тренд. Полагаю, до конца года она будет терять до 2 рублей в месяц относительно доллара и евро», - рассказал Дроздов сайту mk.ru.