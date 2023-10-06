До конца года это неизбежно: вот что будет с долларом, раскрыл финансист Дроздов

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Отечественная денежная единица снова ослабла, и причин эксперты видят несколько: это и окончание налогового периода, и маленькие объемы продаж валютной выручки нашими экспортерами, и низкий приток иностранных денег на внутренний рынок при высоком спросе на них.

Внешние факторы тоже влияют, такие, как укрепление доллара на глобальном рынке и снижение цен на нефть.

Однако, признаков паники вокруг не наблюдается. Аналитик Сергей Дроздов объяснил, почему.

«Похоже, ситуация с рублем устраивает всех: в отношении дозволенных государством нижней и верхней границ курса - 92,5 и 102 за доллар – сложился определенный консенсус между ведомствами», - имеет в виду власти эксперт.

Между тем, Дроздов считает, что ослабление рубля продолжится, и в конце года мы увидим уже другие цифры, вероятно, рекордные за последние годы.