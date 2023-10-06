Клубника вырастет сладкая и огромная, если по осени ее защитить так: взяли пыль, посыпали на листву и почву

Клубника. Фото: Global Look Press

Садоводы до самых холодов стараются сделать важные дела.

Уход за клубникой дачники продолжают даже глубокой осенью. Ведь кому не хочется иметь богатый урожай ягоду круглый год. На данном этапе вносятся средства защиты от вредителей, и агроном Анастасия Коврижных рассказала, про какие препараты идет речь.

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По сути, одни проверенным средством, которое не просто эффективно, но и безопасно для растения и людей, является табачная пыль. И именно ее используют для защиты от прожорливых насекомых.

Обработку пылью проводят 3-4 раза за сезон, весной и осенью. И ее насыпают прямо так, поверх листьев, в розетки кустиков, в междурядье. А если смешать ее с доломитовой мукой или горчичным жмыхом, то получится прекрасная подкормка для почвы – тогда сыплют под кусты.

По материалам сайта Belnovosti

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