Клубника вырастет сладкая и огромная, если по осени ее защитить так: взяли пыль, посыпали на листву и почву

Уход за клубникой дачники продолжают даже глубокой осенью. Ведь кому не хочется иметь богатый урожай ягоду круглый год. На данном этапе вносятся средства защиты от вредителей, и агроном Анастасия Коврижных рассказала, про какие препараты идет речь.

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По сути, одни проверенным средством, которое не просто эффективно, но и безопасно для растения и людей, является табачная пыль. И именно ее используют для защиты от прожорливых насекомых.

Обработку пылью проводят 3-4 раза за сезон, весной и осенью. И ее насыпают прямо так, поверх листьев, в розетки кустиков, в междурядье. А если смешать ее с доломитовой мукой или горчичным жмыхом, то получится прекрасная подкормка для почвы – тогда сыплют под кусты.

По материалам сайта Belnovosti