Высадили пионы по осени так: важные правила для бурного цветения

От того, как будут высажены пионы осенью, будет зависеть их будущее. Цвести пышно и радовать хозяев своим ароматом цветы станут лишь в том случае, если все сделано правильно и грамотно.

Любые пионы обожает солнечный свет, за исключением древовидных. Поэтому при выборе места посадки цветов надо ориентироваться на открытый и освещенный дневным светилом участок.

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Важно, что пионы сажать нельзя рядом со зданиями или в местах с высоким залеганием грунтовых вод.

Сроки, в которые нужно управиться, высаживая пионы, зависят от региона. И если говорить про климатические условия средней полосы, то это время с сентября до середины октября.

Почва также имеет значение. Это должен быть суглинок с уровнем кислотности в пределах рН 6,5-7, позаботьтесь об этом и уже следующим летом наслаждайтесь новыми пионами в огороде.

По материалам сайта Belnovosti