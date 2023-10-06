Сделали так с орхидеей в горшке, теперь цветет без остановки: шапки роскошных бутонов на подоконнике сводят с ума

Орхидеи на подоконнике способны цвести пышным цветом круглый год. Важно лишь соблюдать правила ухода за цветами. Они несложные, но представляют собой жизненно необходимые растению действия, которые при неправильном подходе могут навредить.

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Если постоянно переувлажнять почву в горшке, то орхидея не будет цвести. Нам такое не надо, поэтому поливаем только когда корешки становятся серебристыми. И делаем это исключительно методом погружения.

Для полива подходит только фильтрованная или отстоянная вода комнатной температуры. Никакой кипяченой или дистиллированной жидкости рядом быть не должно.

Подкармливать орхидеи важно тоже правильными ингредиентами. Лучше всего подходит специальное удобрение, никаких народных йода и нашатыря лить в горшок нельзя.

При появлении признаков грибковой инфекции фунгициды не применяют. Надо сделать так: вытащить корни, убрать больные участки, обработать толченым древесным углем, а затем оставить так растение на сутки. После чего поменять землю в горшке и заселить ее микоризой и только теперь высаживать цветок.

По материалам сайта Belnovosti