Все стирают при 30-40 градусах, а зря: лучше остановиться и не делать этого

Стиральная машинка давно стала помощницей, без которой не обойтись. Но она может как спасти белье, так и испортить. Естественно, с подачи хозяек. Потому что не все знают, какую температуру выставлять для тканей, и считают универсальной и подходящей для любого текстиля 30-40-градусный режим.

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Только вот специалисты настаивают на том, что постоянно стирать в этом режиме нельзя, это большая ошибка. Ведь вещи из разных видов тканей, и каждой нужен свой режим.

Деликатные ткани стирать в 30-40 градусах чревато повреждениями – вода такой температуры для них может оказаться высокой.

А вот постельному белью таких градусов будет мало. Как и банным полотенцам. Эти принадлежности требуют дезинфекции, так что их надо загружать на режим с температурой 60 градусов.

По материалам сайта Belnovosti