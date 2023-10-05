Чем обработать чеснок перед посадкой, чтобы он не болел: особый рецепт для озимой культуры

Фото: freepik.com / Racool_studio

Всегда работает безотказно.

Решили посадить чеснок под зиму? Тогда обязательно воспользуйтесь этим советом. Если все сделать правильно, культура не будет болеть. Луковицы вырастут крупными и сочными. Все соседи обзавидуются!

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Чтобы получить эффективное средство для обработки посадочного материала, смешайте чайную ложку гумата калия с литром воды и добавьте в полученную жидкость чайную ложку яблочного уксуса. 

После этого доведите состав до однородного состояния и замочите в нем зубчики на 1–5 дней. Когда время пройдет слейте жидкость, обсушите чеснок и приступайте к посадочным работам.

Источник: countryhouse.pro

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