Чем обработать чеснок перед посадкой, чтобы он не болел: особый рецепт для озимой культуры

Решили посадить чеснок под зиму? Тогда обязательно воспользуйтесь этим советом. Если все сделать правильно, культура не будет болеть. Луковицы вырастут крупными и сочными. Все соседи обзавидуются!

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Чтобы получить эффективное средство для обработки посадочного материала, смешайте чайную ложку гумата калия с литром воды и добавьте в полученную жидкость чайную ложку яблочного уксуса.