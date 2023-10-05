Лучше полностью отказаться от покупки долларов: что произойдет совсем скоро

Доллар на торгах на Московской валютной бирже в этот четверг, 5 октября, вновь поднялся выше ста рублей.

По данным на 17:15 московского времени, курс доллара рос на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро — на 57 копеек, до 105,33 рубля.

Так что, сейчас пока лучше отказаться от покупки долларов и евро. И немного подождать, пока курс станет более выгодным.

По прогнозам аналитиков, доллар может подешеветь до 85 рублей в обозримом будущем.

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