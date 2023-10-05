Натуральное и доступное: названо лучшее удобрение для клубники — дает плюс 100% к урожаю

Собрать двойной урожай клубники можно, но для этого придется немного поработать осенью. Чтобы растения заложили большое количество цветочных почек, следует подпитать их особым составом. Сделать это нужно до середины октября. Иными словами, важно успеть до наступления серьезных заморозков.

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Готовится чудо-удобрение просто. Необходимо смешать 2 кг навоза с ведром чистой воды и подождать ровно 7 дней. Далее настой следует разбавить водой в соотношении 1 к 1, и можно его использовать для полива.