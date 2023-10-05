Только мыло с этим веществом в составе избавит от запаха пота из-под мышек: ингредиент ищите на упаковке

Избавиться от неприятного запаха пота можно и без дезодоранта. Поможет в этом антибактериальное мыло.

Оно способно не только поддерживать гигиену тела, но и эффективно уничтожать запах пота. Правда, это мыло должно быть особенным и включать необходимые ингредиенты. Во-первых, антибактериальное мыло должно быть полностью натуральным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».