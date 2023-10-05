Только мыло с этим веществом в составе избавит от запаха пота из-под мышек: ингредиент ищите на упаковке

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Как избавиться от запаха пота без дезодоранта.

Избавиться от неприятного запаха пота можно и без дезодоранта. Поможет в этом антибактериальное мыло.

Оно способно не только поддерживать гигиену тела, но и эффективно уничтожать запах пота. Правда, это мыло должно быть особенным и включать необходимые ингредиенты. Во-первых, антибактериальное мыло должно быть полностью натуральным.

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Во-вторых, в составе натурального мыла должно быть козье молоко. Это лучший вариант. Плюс, должны быть добавлены травы и натуральные масла.

Никаких синтетических компонентов быть не должно. Иначе, борьба с запахом пота будет проиграна.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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