Теперь сажаем только эти огурцы: плоды без горечи, урожайность невероятная — снимаем по 25 кг с грядки

Не хотите получить кота в мешке? Тогда сажайте только проверенные сорта и гибриды огурцов. С ними точно не будет проблем. Урожайность стабильная. Вкус плодов тоже не подведет.

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Одним из лучших гибридов по праву считается «Зозуля F1». Он относится частично самоопыляемым, поэтому отлично подойдет для выращивания в теплице. Впрочем, в открытом грунте гибрид тоже хорошо себя чувствует.

Плоды «Зозули F1» имеют приятный сладковатый привкус. Горечи нет совершенно. Урожайность гибрида очень высока. С одной стандартной грядки можно снять до 25 килограммов овощей.

Обязательно попробуйте посадить этот гибрид в новом сезоне. Можете не сомневаться: вы напрочь забудете обо всех остальных сортах.

Источник: novochag.ru