Кидаем одну-две ложки под корень: лучше этой подкормки для роз осенью еще ничего не придумали

Лучшего удобрения, чем яичная скорлупа, для роз еще не придумали. Вносить яичную скорлупу под корень роз можно, если кустам больше двух лет.

Яичная скорлупа обеспечивает розы необходимыми питательными веществами, которые поддерживают иммунитет этих цветов и обеспечивают им пышное цветение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».