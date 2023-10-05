Кидаем одну-две ложки под корень: лучше этой подкормки для роз осенью еще ничего не придумали

Красная роза после дождя. Фото: Teleprogramma.pro

Чем нужно подкормить розы до наступления зимних холодов.

Лучшего удобрения, чем яичная скорлупа, для роз еще не придумали. Вносить яичную скорлупу под корень роз можно, если кустам больше двух лет.

Яичная скорлупа обеспечивает розы необходимыми питательными веществами, которые поддерживают иммунитет этих цветов и обеспечивают им пышное цветение. 

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Использовать нужно только скорлупу сырых яиц, предварительно хорошо промытую, высушенную и мелко измельченную. 

Скорлупой нужно посыпать приствольные круги роз. Достаточно одной-двух столовых ложек на один квадратный метр.

Перед внесением подкормки клумбу нужно порыхлить и увлажнить. Важно! Вносить яичную скорлупу нужно примерно за месяц до предполагаемых первых заморозков.

По материалам naschaeda.ru

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