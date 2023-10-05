Вот что можно сделать с почерневшими бананами: только не выбрасывайте — рецепт вкуснятины

Надоело выбрасывать почерневшие бананы? И не нужно! Оказывается, перезревшим фруктам можно найти достойное применение. По словам бережливых хозяек, из таких плодов получается отличный смузи, оладьи, печенье и хлеб.

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Со смузи все ясно: нужно добавить к бананам другие фрукты или ягоды, измельчить их блендером — и можно наслаждаться полезным напитком. С оладьями и печеньем тоже ничего сложного: пюре из желтых плодов можно влить прямо в тесто. А вот с хлебом придется повозиться.

На пару бананов нужно взять: 700 г просеянной муки, 4 ст. ложки сухого молока, 8 г сухих дрожжей, 2 куриных яйца, 80 г сливочного масла, треть чайной ложки соли и 60 г сахарного песка.

Смешайте в глубокой миске все сыпучие продукты. Измельчите бананы в пюре. Добавьте к ним молоко и яйца. Слегка взбейте. Соедините получившуюся массу с содержимым первой емкости. Доведите состав до однородного состояния. Введите в него мягкое сливочное масло и уберите тесто в теплое темное место.

Подождите около 60 минут. Затем раскатайте тесто, сверните его в рулон и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 20 минут. На этом все. Банановый хлеб готов.

Источник: издание belnovosti.by