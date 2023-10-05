Просто бросьте это в барабан стиральной машинки вместе с бельем: все отстирается идеально

Этот лайфхак поможет идеально отстирать вещи от шерсти домашних животных. Владельцы кошек и собак знают, как непросто отстирываются вещи, на которых прилипла шерсть домашних питомцев.

С помощью этой простой манипуляции все будет по-другому.

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