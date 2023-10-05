Просто бросьте это в барабан стиральной машинки вместе с бельем: все отстирается идеально

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Секреты эффективной стирки для тех, у кого есть домашние животные.

Этот лайфхак поможет идеально отстирать вещи от шерсти домашних животных. Владельцы кошек и собак знают, как непросто отстирываются вещи, на которых прилипла шерсть домашних питомцев.

С помощью этой простой манипуляции все будет по-другому.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В барабан стиральной машинки вместе с бельем нужно просто положить еще и бигуди. Бигуди должны быть на липучке.

Во время стирки бигуди будут захватывать на себя шерсть животных с ваших вещей. И все отстирается идеально. Вам понадобятся 3 или 4 бигуди.

По материалам novostivl.ru

Читайте также