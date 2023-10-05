Как снять старые обои за считанные минуты: сойдут одним пластом — следов не останется

Если обои никак не хотят покидать стены, не нужно усердствовать. Опытные отделочники подсказали, как в два счета избавиться от старого покрытия. Все, что вам нужно — это ведро теплой воды, гвоздь и мягкий валик.

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Инструкция простая. Если вы имеете дело с бумажными изделиями, сначала сделайте насечки по всему периметру. В этом вам поможет гвоздь или шпатель. Затем смочите валик в жидкости, старательно обработайте им стены и подождите несколько минут.

Можете приступать к работе сразу, как только обои впитают влагу. Вот увидите: бумага сойдет большими пластами, следов на стенах не останется.

В случае с виниловым покрытием будет немного сложнее. Процедуру с водой придется повторить дважды. Так как эти обои состоят из двух слоев.

Источник: издание belnovosti.by