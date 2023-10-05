Это хит: самые лучшие сорта яблок — не боятся морозов и болезней, плоды крупные, сочные, сахарные

Именно эти сорта яблонь лучше всего сажать в Подмосковье. Они не боятся морозов, устойчивы к заболеваниям. А плоды на них вырастают крупные, сочные, сахарные.
1. Медуница. Яблоки массой 100-150 г, плоско-округлые, с медовым вкусом. После съема отлично сохраняют свои вкусовые качества 3-4 недели.
2. Мантет. Яблоки весом 180 – 200 г, округло-конические, созревают в августе.
3. Афродита. Яблоки весом по 125 г, слегка приплюснутые, созревают в сентябре и могут храниться до декабря.
4. Народное. Плоды весом 110 – 140 г, округлые. После сбора нужно хранить в холодном месте. Лежат до января.
5. Рождественское. Яблоки весом 140 г, приплюснутые. Созревают в сентябре и хранятся до января.
По материалам expertcen.ru