Это хит: самые лучшие сорта яблок — не боятся морозов и болезней, плоды крупные, сочные, сахарные

Яблоки на ветке. Фото: Global Look Press

Какие сорта яблок лучше всего сажать в Подмосковье.

Именно эти сорта яблонь лучше всего сажать в Подмосковье. Они не боятся морозов, устойчивы к заболеваниям. А плоды на них вырастают крупные, сочные, сахарные.

1. Медуница. Яблоки массой 100-150 г, плоско-округлые, с медовым вкусом. После съема отлично сохраняют свои вкусовые качества 3-4 недели.

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2. Мантет. Яблоки весом 180 – 200 г, округло-конические, созревают в августе.

3. Афродита. Яблоки весом по 125 г, слегка приплюснутые, созревают в сентябре и могут храниться до декабря.

4. Народное. Плоды весом 110 – 140 г, округлые. После сбора нужно хранить в холодном месте. Лежат до января.

5. Рождественское. Яблоки весом 140 г, приплюснутые. Созревают в сентябре и хранятся до января.

По материалам expertcen.ru

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