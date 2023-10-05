Это хит: самые лучшие сорта яблок — не боятся морозов и болезней, плоды крупные, сочные, сахарные

Именно эти сорта яблонь лучше всего сажать в Подмосковье. Они не боятся морозов, устойчивы к заболеваниям. А плоды на них вырастают крупные, сочные, сахарные.

1. Медуница. Яблоки массой 100-150 г, плоско-округлые, с медовым вкусом. После съема отлично сохраняют свои вкусовые качества 3-4 недели.

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