Названа идеальная глубина для посадки озимого чеснока: точно не замерзнет и не прорастет раньше срока

Осень в разгаре. Но у огородников впереди еще куча дел. Совсем скоро им предстоит посадить чеснок под зиму. Задача это не самая сложная. Но к ней нужно подойти с умом. Если все сделать тяп-ляп, культура может не пережить холодный период.

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Благополучие будущего урожая напрямую зависит от глубины посадки. Зубчики нужно погрузить в почву таким образом, чтобы они не успели прорасти раньше времени. Если листья покажутся до наступления зимы, то чеснок неизбежно вымерзнет. Поэтому приступать к работе следует за 2-3 недели до прихода морозов.

Если вашем регионе зимы не очень холодные, зубчики нужно сажать на глубину в 3-5 сантиметров. А в областях с более суровым климатом — на 10-15 сантиметров. Только в этом случае чеснок останется цел и порадует хорошим урожаем в будущем году.

Источник: издание belnovosti.by