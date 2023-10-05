После такой подкормки в октябре даже самый хилый клематис на будущий год будет усыпан пышными цветами

В холодных регионах подкормку клематиса нужно проводить в сентябре, примерно за месяц до наступления морозов.
В теплых регионах вносить удобрения в клематисы можно и в октябре. Чем же подкормить клематис, чтобы на следующий год даже самые хилые цвели пышными цветами?
Обязательно внесите сульфат калия, в составе — магний, оксид калия, кальций, сера. Можно во влажную почву внести сухое удобрение, а можно развести удобрений водой — 40 граммов на 10 литров — и полить кусты.
Клематисы после такой подкормки будут устойчивы к болезням и вредителям и дадут на будущий год пышные и обильные цветы.
По материалам uveroniki.ru