Что нужно класть в стиральную машину, чтобы сохранить яркий цвет вещей на долгие годы — секрет хозяек

Цветные вещи со временем бледнеют. Происходит это по двум причинам. Во-первых, краска вымывается. А во-вторых, на тканях оседают частички порошка, и поэтому изделия выглядят полинявшими.

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Хотите избежать подобных неприятностей? Тогда этот совет для вас. Хитрые хозяйки уже давно отказались от стирального порошка. Вместо классического моющего средства они используют собственноручно приготовленную смесь. Одежда после нее выглядит просто великолепно, словно только что из магазина.

Рецепт простой. Нужно измельчить в стружку половину бруска мыла против пятен, затем добавить сюда же 100 гр соды и ст ложку яблочного уксуса. Получившуюся жидкость следует довести до однородного состояния, и можно ее использовать по назначению.

Для одного цикла достаточно взять 2 ст ложки средства. Уксус поможет закрепить цвет. Мыло избавит от сложных загрязнений. А сода сделает воду более мягкой. И это тоже пойдет на пользу цветным вещам. Так как будет гораздо проще прополоскать изделия.

Источник: Дзен-канала «Блог Экономки»