Доллар резко обрушится: аналитик назвал реальный курс «американца» — сплошной шок, а не цифры

Курс доллара на Московской валютной бирже в этот четверг, 5 октября, поднялся выше ста рублей.

Курс доллара, по данным на 17:15 московского времени, рос на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро – на 57 копеек, до 105,33 рубля.

При этом, аналитики продолжают прогнозировать скорое падение курса доллара и называют условие, при котором это произойдет. Подешеветь американская валюта может до шоковых цифр.

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