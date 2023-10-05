Доллар резко обрушится: аналитик назвал реальный курс «американца» — сплошной шок, а не цифры

Курс доллара на Московской валютной бирже в этот четверг, 5 октября, поднялся выше ста рублей.
Курс доллара, по данным на 17:15 московского времени, рос на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро – на 57 копеек, до 105,33 рубля.
При этом, аналитики продолжают прогнозировать скорое падение курса доллара и называют условие, при котором это произойдет. Подешеветь американская валюта может до шоковых цифр.
«Изменение существующей ситуации с оттоком капитала может изменить тренд на ослабление рубля. При отмене послаблений на движение валюты рубль может начать укрепляться, в этом случае не исключено его возвращение до уровней 85 рублей за доллар», - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru