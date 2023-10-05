Спасаем петунию от морозов: что нужно сделать, чтобы цветок пережил зиму

Многие дачники считают, что семена петунии нужно сеять каждый год. Но на самом деле в этом нет необходимости. Цветок относится к семейству многолетних растений. Поэтому его можно запросто сохранить до нового сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Хотите узнать как? Тогда эта инструкция для вас. Для начала купите в садовом магазине любой препарат от болезней и вредителей и обработайте им кусты. После этого пересадите цветок в горшок с питательной почвочмесью, укоротите ветки растения на 60 процентов и занесите его с улицы в дом.

Петуния будет хорошо себя чувствовать при температуре воздуха около плюс 15 градусов. Рекомендованная влажность: 80%. Поливать растение нужно не чаще одного раза в неделю. И помните: петуния любит свет, он ей нужен минимум 10 часов в сутки.

К концу зимы температуру в помещении можно повысить до плюс 20 градусов. В это же время нужно увеличить количество воды и внести удобрения. Если все сделать правильно, петуния тут же воспрянет, начнет обрастать побегами и быстро зацветет.

Источник: izvmor.ru