Как почистить бойлер от накипи своими силами — разбирать прибор не нужно: есть более простой способ

Зачастую качество воды из под крана оставляет желать лучшего. Поэтому на тэнах чайников и бойлеров со временем оседает известковый налет. Он не только замедляет процесс нагревания, но и может стать причиной серьезной поломки.

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Если с чайником все просто. Достаточно засыпать специальную химию, согреть воду — и отложения растворятся. То с бойлером этот фокус не сработает. Так думают начинающие хозяйки и тратят бешеные деньги на обслуживание прибора.

А между тем их более опытные коллеги пользуются одним дешевеньким продуктом и проблем не знают. Речь идет о лимонной кислоте. Оказывается, она великолепно растворяет налет извести. Чтобы решить проблему, нужно взять около 30 граммов лимонки на литр устройства.

Инструкция простая. Растворите кислый порошок в воде: в соотношении 1 к 3. Залейте эту жидкость в бак. Включите бойлер в сеть. Дождитесь, когда он заполнится водой, и установите максимально возможную температуру нагрева. Когда прибор согреет воду, ее нужно будет тут же слить. Вместе с жидкостью уйдут и растворившиеся отложения.

Источник: epool.ru