Просто рассыпьте это в малиннике: проверенное средство для подкормки малины — весной попрет, ягоды крупные, огромными гроздьями

Многие начинающие садоводы думают, что малину после плодоношения не нужно удобрять. Это ошибка. Опытные дачники знают, что малина нуждается в подкормке в конце сезона и накануне приближающихся холодов.

Проверенное средство для малины — это зола. Важно, чтобы это был порошок от сгорания древесины без посторонних примесей.

Золу можно применять в виде сухого порошка.

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