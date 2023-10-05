Просто рассыпьте это в малиннике: проверенное средство для подкормки малины — весной попрет, ягоды крупные, огромными гроздьями

Спелые ягоды малины. Фото: Global Look Press

Чем подкормить малину после завершения плодоношения.

Многие начинающие садоводы думают, что малину после плодоношения не нужно удобрять. Это ошибка. Опытные дачники знают, что малина нуждается в подкормке в конце сезона и накануне приближающихся холодов.

Проверенное средство для малины — это зола. Важно, чтобы это был порошок от сгорания древесины без посторонних примесей.

Золу можно применять в виде сухого порошка. 

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Золу рассыпают в малиннике из расчета 300 г на каждый квадратный метр. Золу обязательно нужно присыпать землей, чтобы не унесло ветром.

Это простое удобрение обеспечит бурный рост малины на будущий год, крупные ягоды будут свисать гроздьями.

По материалам ivd.ru

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