Просто рассыпьте это в малиннике: проверенное средство для подкормки малины — весной попрет, ягоды крупные, огромными гроздьями

Многие начинающие садоводы думают, что малину после плодоношения не нужно удобрять. Это ошибка. Опытные дачники знают, что малина нуждается в подкормке в конце сезона и накануне приближающихся холодов.
Проверенное средство для малины — это зола. Важно, чтобы это был порошок от сгорания древесины без посторонних примесей.
Золу можно применять в виде сухого порошка.
Золу рассыпают в малиннике из расчета 300 г на каждый квадратный метр. Золу обязательно нужно присыпать землей, чтобы не унесло ветром.
Это простое удобрение обеспечит бурный рост малины на будущий год, крупные ягоды будут свисать гроздьями.
По материалам ivd.ru