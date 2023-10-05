Круче Турции и Египта: россияне активно бронируют отели на новогодние каникулы в этих городах — настоящий бум

Россияне активно бронируют отели, заранее продумывая, как они проведут новогодние каникулы. В этом году совершено уже на десять процентов больше бронирований, чем в прошлом. Причем россияне выбирают для отдыха, в основном, курорты России.

Зимой здесь можно отдохнуть круче, чем в Турции и Египте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».