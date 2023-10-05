Круче Турции и Египта: россияне активно бронируют отели на новогодние каникулы в этих городах — настоящий бум

Россияне активно бронируют отели, заранее продумывая, как они проведут новогодние каникулы. В этом году совершено уже на десять процентов больше бронирований, чем в прошлом. Причем россияне выбирают для отдыха, в основном, курорты России.
Зимой здесь можно отдохнуть круче, чем в Турции и Египте.
В среднем, в российских отелях в новогодние каникулы одна ночь обойдется в 6050 руб.
Самые популярные города у россиян для поездок на Новый год: Санкт-Петербург — 5200 руб., Москва — 5800 руб., Сочи — 5600 руб., Казань — 5900 руб., Кисловодск — 5100 руб.
По материалам kp.ru