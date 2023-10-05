Засверкает уже через минуту: рассказываем, как почистить микроволновку способом «5 салфеток»

Микроволновка довольно быстро марается. При разогреве жир и кусочки и пищи оседают на стенках техники, и если их не стереть в тот же миг, они намертво присохнут к поверхностям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Запустили печь и не знаете как теперь ее отмыть? Тогда этот совет для вас. Опытные хозяйки пользуются способом «5 салфеток». Инструкция простая. Возьмите пять влажных салфеток. Поместите их в микроволновку и включите режим разогрева ровно на одну минуту.

Когда время пройдет, жир станет мягким и податливым. Его можно будет легко смахнуть с помощью мягкой тряпочки или бумажного полотенца.

Источник: YouTube-канал «Со вкусом Маши».