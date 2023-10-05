Хотите увидеть как цветет алоэ? Сделайте так, и растение покроется красными бутонами

Алоэ растет во многих домах. Но, увы, только малая часть владельцев этого растения может похвастаться тем, что их подопечный выпускал бутоны. Многие вообще думают, что алоэ не способно цвести. Но это не так.

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На самом деле в дикой природе растение покрывается красными цветоносами дважды в году. В домашних условиях цветение тоже возможно, но гораздо реже. Чтобы собраться силами, алоэ нужно 20 лет.

Не готовы ждать так долго? Тогда подтолкните растение. Чтобы куст выпустил бутоны, нужно начать стимулировать его с осени.

Алоэ любит свет. Поэтому его нужно разместить на подоконнике. Осенью и зимой длина светового дня должна быть 12–16 часов. Не забывайте о поливе. Его рекомендуется проводить раз в 7 дней. Оптимальная температура жидкости около 25–26 °C.

В холодное время года алоэ нужно держать в помещении, где воздух прогревается только до 12 °C. А ближе к весне температуру следует повысить. С марта можно начинать давать подкормки. Для этого следует использовать комплексные минеральные смеси для суккулентов.

В июне алоэ нужно перенести на открытый воздух. Но делать это следует постепенно. Сначала растение выставляют на балкон на один час, а затем увеличивают время.

Если все сделать правильно, алоэ непременно выпустит бутоны. Не забудьте сфотографировать этот важный момент. Ведь следующее цветение наступит не очень скоро.

Источник: dacha.expert