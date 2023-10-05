Влейте две ложки в лоток для порошка — машинка как новая: болотная вонь исчезнет раз и навсегда

Секретным методом с опытными домохозяйками поделились турецкие домработницы. Они рассказали, как можно избавиться от гнилостного болотного запаха в стиральной машинке. Жаль, что раньше не знали! Теперь этот метод профилактики стал самым любимым. Достаточно раз в 3–4 месяца проводить такую обработку, и машинка будет как новая.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В целях профилактики можно чистить автомат с помощью уксуса. В лоток для порошка вливаем это дешевенькое средство — берем 2 ст.л. укуса и запускаем самую долгую стирку при 90 градусов. Через минут 10 ставим стиральную машинку на паузу и оставляем на 45–50 минут. За это время она должна «настояться».

После полного окончания стирки фильтр нужно тщательно промыть. С помощью укуса можно растворить известковую накипь и налет в сливном шланге. Это средство полностью продезинфицирует машинку, она будет как новая.

По материалам rbc