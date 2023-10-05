Как отмыть налет в ванной — берем аптечное средство за 35 рублей: прожжет даже ржавчину

Изо дня в день, из месяца в месяц приходится чистить и тереть ржавчину и налет в ванной. Опытные домохозяйки перепробовали уже весь арсенал бытовой химии. Но этот дедовский метод остается самым действенным и любимым. Вот только знают о нем процентов 5, не больше. Остальные так и трут ржавчину дорогой химией с едкой токсичной отдушкой.

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Для того, чтобы отмыть ванну от рыжих полосок и ржавчины достаточно взять копеечное средство из аптеки за 35 рублей. Весь налет сойдет сам за 15-20 минут. Эта шипучка буквально растворит въевшиеся отложения.

Готовим чистящее средство самостоятельно. Берем нашатырный спирт и перекись водорода. Они продаются в любой аптеке и стоят копейки. В стеклянную емкость вливаем 50 мл перекиси и 100 мл нашатыря. Смачиваем этим раствором салфетку и накладываем на ржавчину. Спустя 20 минут загрязнение растворится. Нужно только ополоснуть ванную теплой водой. Ржавчину также можно слегка потереть старой зубной щеткой. Все манипуляции лучше проводить в перчатках.

По материалам ivd.ru