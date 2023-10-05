Чем полить замиокулькас, чтобы ветки начали расти быстрее: выпустит до 12 новых побегов

Замиокулькас отличается отличными декоративными свойствами. Изумрудные листья с глянцевой поверхностью могут украсить любой интерьер. Но есть у долларового дерева один существенный минус: оно очень медленно растет.

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Если вы не готовы мириться с такими особенностями замиокулькаса, попробуйте подкормить его двумя особыми составами. Бывалые цветоводы утверждают, что после подобной стимуляции растение выпустит до 12 новых побегов за год. А это для долларового дерева очень много!

Чтобы получить первую подкормку, нужно смешать 2 миллилитра аммиака, 4 миллилитра циркона, 1 литр отстоянной воды и 2 миллилитра нашатырного спирта.

Второй стимулятор готовится еще проще. Нужно приобрести в садовом магазине препарат «Фертика» и развести его в соответствии с инструкцией.

Удобрения следует вносить по очереди, вместо полива. Если все сделать правильно, ваш замиокулькас станет предметом зависти всех соседей.

Источник: cpykami.ru