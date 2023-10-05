Будет ощутимо: в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление

В ночь с 7 на 8 октября атмосферное давление в Москве понизится до аномальных 720 мм ртутного столба. Это на 25 единиц ниже нормы. Данная ситуация самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей. Они почувствуют себя так, будто поднялись на верхние этажи московских небоскребов.

Такие предостережения опубликовал в Сети ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 мм осадков, или около половины всей месячной нормы (54%). В такие выходные с такой погодой хороший хозяин не выгонит собаку на улицу», — написал синоптик в Telegram утром 5 октября.

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