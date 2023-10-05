Теперь всегда сажаем этот сорт помидоров: плоды по 20 см, урожайность — более 8 кг с куста

Любите необычные томаты? Тогда обязательно запишите или запомните это название. Помидоры сорта «Супербанан» уже успели поселиться во многих огородах и продолжают набирать популярность.

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Плоды этого удивительного сорта имеют вытянутую форму. Длина помидоров может достигать целых 20 сантиметров. Мякоть сочная. Семечек почти нет. Идеально подходят для консервирования и приготовления свежих салатов.

Урожайность «Супербанана» тоже выше всяких похвал. С одного куста можно собрать от 8 до 9 килограммов красных овощей.

Семена этого сорта сметают с полок еще осенью. Если хотите посадить в будущем году, то нужно поспешить.

Источник: Телеграм-канал «Чудогрядка.рф»