Теперь всегда сажаем этот сорт помидоров: плоды по 20 см, урожайность — более 8 кг с куста

Любите необычные томаты? Тогда обязательно запишите или запомните это название. Помидоры сорта «Супербанан» уже успели поселиться во многих огородах и продолжают набирать популярность.
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Плоды этого удивительного сорта имеют вытянутую форму. Длина помидоров может достигать целых 20 сантиметров. Мякоть сочная. Семечек почти нет. Идеально подходят для консервирования и приготовления свежих салатов.
Урожайность «Супербанана» тоже выше всяких похвал. С одного куста можно собрать от 8 до 9 килограммов красных овощей.
Семена этого сорта сметают с полок еще осенью. Если хотите посадить в будущем году, то нужно поспешить.
Источник: Телеграм-канал «Чудогрядка.рф»