Синоптики назвали точную дату, когда в Москве выпадет первый снег — подморозит

Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни. В Москве уже начался отопительный сезон. Аномально теплую погоду, которая была в сентябре и начале октября — до +16... +18 градусов, сменит резкое похолодание, осадки и морось. Еще до ноября может выпасть первый снег.

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В Москве в полное наступление пришли осенние штормы, они разгонят все тепло. Погода будет по-осеннему ненастной, ветреной и сырой. В пятницу, субботу и воскресенье, с 6 по 8 октября соответственно, в столичном регионе установится дождливая погода, ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Может выпасть треть месячной нормы осадков.

В субботу, 7 октября, синоптики прогнозируют первые в сезоне смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 8 октября, в столичном регионе похолодает до +6 градусов, самое время достать шапки и пледы.

По материалам gismeteo