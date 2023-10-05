Когда нужно сажать деревья и кустарники в октябре 2023 года: названы лучшие даты месяца

Дачникам нет покоя даже в октябре. Ведь наступило время для посадки деревьев и кустарников. Если все сделать правильно, многие культуры начнут цвести и плодоносить уже в следующем году. Поэтому очень важно выбрать правильный день для столь важных манипуляций.

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Смотреть нужно не только на прогноз погоды, но и на лунный календарь. Ведь фазы Луны влияют на все процессы, происходящие на нашей чудесной планете.

Лунный календарь огородника на октябрь 2023 года рекомендует воздержаться от работы на участке 9, 13 и 14 числа.

А вот 5, 7, 11, 17-21, 24–26, 29 и 31 октября можно смело браться за лопату. Эти даты являются самыми благоприятными. Все посадки приживутся и отлично перенесут зиму.

Источник: издание belnovosti.by