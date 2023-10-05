Берите только этот сервелат натурального копчения — три лучшие марки: внутри мясо, без консервантов

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав лучшие марки сервелата, которые представлены на отечественном рынке. Это исследование значительно облегчило выбор потребителей. Больше не придется гадать, какую колбасу брать. По итогам лабораторного анализа были названы лучшие бренды.

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Сервелат «Ближние горки» получил 4,86 балла. А безопасность этого продукта эксперты Роскачества оценили в 5 из 5 баллов. В образце не были обнаружены гормоны, антибиотики и пестициды в количествах, опасных для здоровья. Этот сервелат не содержит в составе консервантов, стабилизаторов и красителей. Эта колбаса натурального копчения. Производитель на сырье не экономил.

Сервелат «Клинский» получил 4,73 балла. В этом продукте содержание канцерогенов ниже максимально допустимого уровня. Это говорит о том, что колбаса была приготовлена из качественного сырья. В сервелате оптимальное количество белков и жиров.

Сервелат «Ремит» получил 4,70 балла. Этот продукт полностью безопасен, в нем нет гормонов, антибиотиков и тяжелых металлов в количествах, опасных для здоровья. В сервелате нет консервантов. Продукт натурального копчения с оптимальным количеством белков и жиров. Производитель на сырье не экономил.