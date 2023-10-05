Включайте только эти два режима стирки — расход порошка, воды и электричества упал вдвое

Опытный сантехник выболтал секрет, как тратить меньше воды и электроэнергии, используя умные программы для стирки в машинке. Оказывается, можно в разы уменьшить потребление этих ресурсов, если выбрать правильный режим стирки. Приятным бонусом станет двойная экономия порошка. Такой бережливый подход точно понравится домохозяйкам. Счета за коммунальные платежи сразу станут меньше. Попробуйте — жаль, что раньше не знали! Теперь стираем только так, экономим порошок, воду и электричество.

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Одной из лучших можно назвать программу «Экономстирка». Этот режим обычно используют в том случае, если накопленного белья недостаточно для полной загрузки автомата. Программа тратит вдвое меньше порошка, а при споласкивании берет не так много воды. Эта стирка занимает не так много времени, а значит, тратит меньше электроэнергии.

Кто бы мог подумать, что эффективная программа «Быстрая стирка» станет одной из самых экономных. Такой режим стирки идеален, если вещи нужно просто освежить. Цикл составляет 15-30 минут, машинка при этой программе возьмет меньше воды и порошка, чем в стандартных вариантах стирки, которые занимают 1,5 часа или даже 2,45 часа.

По материалам ichip.ru