Берите только эту тушенку из отборного мяса по ГОСТу: без антибиотиков и вредной гадости

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, облегчив выбор потребителей. В ходе лабораторного анализа были проверены образцы, которые должны были показать, что содержится в тушенках, которые представлены на отечественном рынке. Одна марка получила высокий балл по результатам экспертизы. В этой продукции нет антибиотиков и вредных примесей, маркировка достоверная.

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Похвалу заслужила марка тушенки из говядины высшего сорта «Микоян». Этот продукт изготовлен по ГОСТу. В образце не обнаружены пестициды, тяжелые металлы в количествах, опасных для здоровья. Мясо в тушенке сочное, не переваренное. Вкус и запах свойственные говяжьему тушеному мясу, с пряностями, без посторонних привкусов и запаха.