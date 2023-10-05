От «женских усиков» не останется и следа - взяли мед, овсяные хлопья и секретный ингредиент, не больно

Удалить «женские усики» можно очень безопасным путем. Приготовьте средство дома самостоятельно. Вы потратите совсем немного денег, зато результат будет 100%. Причем процесс безболезненный, в отличие от воска.

Перемелите в блендере или кофемолке 100 грамм овсяных хлопьев, добавьте в полученный порошок чайную ложку лимонного сока и столько же меда. Перемешайте. Консистенция должна получиться не жидкой и не густой.

Далее нанесите небольшое количество средства на нужные участки на лице и оставьте на 15 минут. Потом просто смойте водой и все. Повторяйте процедуру три раза в неделю, и волос на лице у вас не останется.

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