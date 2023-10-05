Нанесли зубную пасту на нож - эффект превзошел все ожидания

Каждый нож со временем становится тупым. И часто инструмент сложно наточить в домашних условиях без специальных приспособлений.

Но даже самая дешевая зубная паста творит чудеса. Препарат может помочь быстро заточить нож так, что он будет как новый.

Нанесите зубную пасту на острие ножа и аккуратно распределите с помощью салфетки с двух сторон. Главное, не порежьтесь, надо быть очень осторожными.

Как только нож намазали - отложите, пусть полежит одну минуту. Далее возьмите тарелку и переверните ее верх дном.

Посыпьте солью дно миски, добавьте уксус и распределите раствор до краев шероховатости.

Теперь приступайте к заточке ножа. Водите по тарелке строго сверху вниз - тогда будет эффект 100%.

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