Не тратьте деньги на химчистки! На каком режиме надо стирать пуховик, чтобы не испортить

Грязные пуховики не обязательно сдавать в химчистки, так как проблему можно решить в обычной стиральной машинке. Главное, выбрать правильный режим, и тогда все будет хорошо, ничего вы не испортите.

На машинках марки LG, например, есть режим «Пуховое одеяло», на других фирмах тоже есть что-то подобное. Вот как раз это вам и нужно.

Обычно стирка длится около полутора часов, вода нагревается максимум до 40 градусов, оборотов 800.

Никакие замачивания делать нельзя. Вы сразу же испортите вещь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».