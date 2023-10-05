Крысы и мыши убегут с дачного участка надолго — самый гуманный способ, нет химии

Этот способ называют самым гуманным для того, чтобы прогнать раз и навсегда со своего участка крыс и мышей. Средство не содержит химикатов, которыми можете отравиться и вы сами.

Разведите в небольшой емкости две столовые ложки муки, одну столовую ложку пищевой соды, столько же сахара, зубной пасты и 100 грамм измельченного арахиса.

Все это тщательно перемешайте и слепите шарики. Масса должна быть липкой. Если не получается довести до нужной консистенции — добавьте еще зубную пасту.

Теперь разместите шарики в места скопления грызунов. Запах зубной пасты их тут же отпугнет — бежать будут дальше, чем видят.

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