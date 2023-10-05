Дешевое и эффективное средство от всех вредителей — обработали осенью весь огород, поможет надолго

Клещи, жуки, муравьи, тля, долгоносики и даже «мохнатая Аленка» исчезнут с вашего огорода надолго, если воспользоваться дешевым и эффективным средством.

Это синтетический препарат, который называется «Бипин». В нем содержится амитраз, который губительно сказывается на вредоносных насекомых.

Один миллилитр препарата растворяйте в двух литрах воды и тщательно перемешивайте. Раствор окрасится в белый цвет — это нормально, так и надо.

Далее опрыскивайте огород — никакие насекомые вам не будут страшны.

Стоит в магазине «Бипин» около 38 рублей.

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