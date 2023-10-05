Разбросайте под малиной 1 стакан удобрения — не вымерзнет зимой, а летом завалит ягодами

Будущий урожай малины формируется уже с осени, поэтому за кустарником нужен уход, чтобы он стойко перенес морозы. В первую очередь, не забывайте обильно поливать растение.

Если корни малины будут сухими, то кустарник не сможет усвоить необходимые элементы питания, от этого будет ослаблен иммунитет. И даже если малина не вымерзнет, то ее одолеют болезни.

Второе — подкормка. Именно осенью внесите под растение один стакан любого универсального удобрения, в котором содержатся калий и фосфор. Также не забудьте про сульфат магния, подкормка тоже нужна малине именно перед заморозками.

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